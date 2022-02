Il tour di Blanco tutto esaurito, più di 300mila biglietti venduti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il tour di Blanco è tutto esaurito: non sono più disponibili biglietti per assistere ai concerti che il cantante terrà nel 2022. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo di quest’anno con al canzone Brividi, in coppia con Mahmood, Blanco ha annunciato il tour estivo diviso in due parti. Sia la prima che la seconda parte delle date hanno fatto registrare il tutto esaurito in prevendita nel giro di pochi minuti. Prima di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo, Blanco aveva già annunciato concerti nei club, le date erano poi state raddoppiate e la tournée era già esaurita. Non è bastato il raddoppio di alcune delle tappe estive né lo spostamento di alcuni concerti in location più capienti: ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ildi: non sono più disponibiliper assistere ai concerti che il cantante terrà nel 2022. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo di quest’anno con al canzone Brividi, in coppia con Mahmood,ha annunciato ilestivo diviso in due parti. Sia la prima che la seconda parte delle date hanno fatto registrare ilin prevendita nel giro di pochi minuti. Prima di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo,aveva già annunciato concerti nei club, le date erano poi state raddoppiate e lanée era già esaurita. Non è bastato il raddoppio di alcune delle tappe estive né lo spostamento di alcuni concerti in location più capienti: ...

Advertising

FQMagazineit : Blanco, tutti pazzi per il tour: 300mila biglietti venduti, boom del secondary ticketing (fino a 400 euro) e isteri… - ParliamoDiNews : Blanco, tutti pazzi per il tour: 300mila biglietti venduti, boom del secondary ticketing (fino a 400 euro) e isteri… - 361_magazine : Il successo post Sanremo di Blanco - megamodo : A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono stati polverizzati ancora una volta i biglietti delle nuo… - lillydessi : Il tour di Blanco, fissato il secondo concerto alla Villa Bellini di Catania - Giornale di Sicilia -