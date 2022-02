Il Conte decaduto

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per un cavillo legale - e nel suo caso non si tratta di una novità - è già deragliata la macchina dei Cinque stelle, che stava guidando da appena sei mesi. Ma l’ex «avvocato del popolo» non si dà per vinto: «La mia leadership non si discute!». Così tra litigi, ricorsi in tribunale, manovre di Beppe Grillo e ambizioni da capo di Luigi Di Maio, il Movimento è allo sbando. Le Amministrativedi primavera saranno il giudizio finale. l mio regno per un cavallo!» urlava angosciato il Riccardo III scespiriano, sperando di barattare la corona con un destriero che lo portasse lontano dalla ferale battaglia. «Il mio regno per un cavillo!» si lagna invece il Giuseppemanzoniano, disarcionato dalla guida dei Cinque stelle dal tribunale di Napoli. È l’azzeccagarbugli del promesso sposo Renzo: «All’avvocato bisogna contare le cose chiare. A lui poi tocca di imbrogliarle». Solo ...