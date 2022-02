(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Un incontro che si è rivelato proficuo, anche perché mirato a stemperare le tensioni fraBus e maestranze che si sono venute a creare in seguito al ritardo nel pagamento degli stipendi”. E’ quanto affermano, in una nota congiunta, l’assessore e il presidente della Commissione Trasporti del Comune di Benevento, Luigie Alboino, a margine della riunione, sollecitata dai rappresentanze sindacali dell’azienda, presso la sede dell’Assessorato alla Mobilità Urbana. “Dal confronto è emersa la volontà dellaBus di saldare leripristinando l’ordinaria tempistica dei versamenti. Oltre a questo, si è registrata anche l’apertura dell’azienda riguardo la particolare posizione creatasi nei confronti di un proprio dipendente. ...

anteprima24 : ** #Greco e #Ambrosone incontrano Trotta: 'Presto saldate le spettanze dovute' ** - NTR24 : Vertenza Trotta, Ambrosone e Greco incontrano sindacati e lavoratori -

Ultime Notizie dalla rete : Greco Ambrosone

NTR24

Presidente e assessore hanno accolto la nostra istanza e di questo gliene siamo grati:evidentemente hanno compreso l'utilità dell'iniziativa, tesa a fare chiarezza sullo stato ...Presidente e assessore hanno accolto la nostra istanza e di questo gliene siamo grati:evidentemente hanno compreso l'utilità dell'iniziativa, tesa a fare chiarezza sullo stato ...La richiesta dell’audizione dei vertici di Trotta Bus, così come dell’assessore Luigi Ambrosone, si ricorderà, era stata avanzata dai consiglieri di Alternativa per Benevento al presidente della ...La richiesta dell’audizione dei vertici di Trotta Bus, così come dell’assessore Luigi Ambrosone, si ricorderà, era stata avanzata dai consiglieri di Alternativa per Benevento al presidente della ...