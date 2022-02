GPS graduatorie supplenze scuola secondaria, la laurea triennale non è titolo di accesso (Di mercoledì 16 febbraio 2022) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: si attende la decisione definitiva sulla possibile riapertura per l'anno scolastico 2022/23. Circostanza che permetterebbe a migliaia di neolaureati di accedere agli elenchi, invece di affidare alla sorte della MAD la propria vita professionale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) GPSprovinciali e di istituto per le: si attende la decisione definitiva sulla possibile riapertura per l'anno scolastico 2022/23. Circostanza che permetterebbe a migliaia di neoti di accedere agli elenchi, invece di affidare alla sorte della MAD la propria vita professionale. L'articolo .

