GF Vip 6: è (ancora) lite tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli

Il Grande Fratello ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti dei vipponi, che a quanto pare non hanno rispettato le regole della Casa durante la diretta di lunedì 14 febbraio 2022. La cosa ha smosso un po' gli animi dei concorrenti, e durante la lettura del comunicato, si è accesa una lite tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, di nuovo.

GF vip, Miriana Trevisan litiga con Katia Ricciarelli: "Basta, me ne vado"

Prima di leggere l'annuncio degli autori del GF, gli incaricati, Trevisan e Antonio Medugno, hanno dovuto riportare i vari rimproveri, che sono poi pesati sul budget settimanale per la spesa, facendolo scendere del ...

