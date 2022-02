Fognini | Sto facendo fatica | ogni vittoria è importante

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il tennista genovese ha superato in due set Facundo Bagnis all'Open di Rio con il punteggio di 6 - 2 6 - 4, ora affronterà agli ottavi Pablo Carreño Busta.

attipensa : Io sto vedendo un OTTIMO #Fognini ?? -

Il tennista genovese ha superato in due set Facundo Bagnis all'Open di Rio con il punteggio di 6 - 2 6 - 4, ora affronterà agli ottavi Pablo Carreño Busta....ricchissima e anche molto condivisa grazie anche alle numerose interazioni con i filmini...in presidenza l'argentino Federico delbonis sesta testa di serie ha sconfitto l'italiano Fabio...Fognini proverà a spezzare la maledizione contro la quarta ... poiché la scorsa edizione è stata cancellata a causa della pandemia di Covid) per mano di Federico Coria con un netto 6-2 6-0. Sarà ...Vincere tre titoli dello Slam è stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita e non ce l’avrei fatta senza di lui“. IL FUTURO – Insomma, è certo che Sinner si stia affidando a mani sicure. Il cambio ...