Draghi impone l'accordo ai partiti ma Salvini minaccia battaglia in Aula (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo la Giustizia il premier ottiene la riforma dei balneari e manda un messaggio all'Ue per difendere i fondi del Recovery In Consiglio mezz'ora di stop, poi il compromesso sostenuto dal leghista Garavaglia. Il partito però soffre il ruolo di Meloni

