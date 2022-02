Covid Toscana 16 febbraio, contagi in calo: sono 3.328 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Firenze, 16 febbraio 2022 - L'andamento della pandemia da Covid19 in Toscana fa registrare oggi 3.328 nuovi contagi su 32.077 test di cui 9.668 tamponi molecolari e 22.409 test rapidi. Il tasso dei ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Firenze, 162022 - L'andamento della pandemia da19 infa registrare oggi 3.328 nuovisu 32.077 test di cui 9.668 tamponi molecolari e 22.409 test rapidi. Il tasso dei ...

