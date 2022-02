Amici 21, LDA sempre più in crisi per il serale: interviene Rudy Zerbi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quando ormai manca poco al serale di Amici di Maria De Filippi, LDA vive un nuovo momento di crisi personale e artistica. Il motivo? L’ansia da prestazione e la paura del giudizio, dovuta al peso della nomea di “figlio di papà, Gigi D’Alessio”, non permette al 18enne di dare il massimo sul palco, e ne consegue che il figlio d’arte da settimane non vince più nessuna gara indetta al format Mediaset. Una consapevolezza che fa soffrire LDA, tanto che il professore di canto Rudy Zerbi ora lo sprona a esibirsi senza paure sulle note del nuovo inedito, mettendogli a disposizione lo studio del talent, completamente vuoto. Una nuova sfida, che vede il 18enne intento a “rialzarsi”. Amici 21, arriva la data ufficiale ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quando ormai manca poco aldidi Maria De Filippi, LDA vive un nuovo momento dipersonale e artistica. Il motivo? L’ansia da prestazione e la paura del giudizio, dovuta al peso della nomea di “figlio di papà, Gigi D’Alessio”, non permette al 18enne di dare il massimo sul palco, e ne consegue che il figlio d’arte da settimane non vince più nessuna gara indetta al format Mediaset. Una consapevolezza che fa soffrire LDA, tanto che il professore di cantoora lo sprona a esibirsi senza paure sulle note del nuovo inedito, mettendogli a disposizione lo studio del talent, completamente vuoto. Una nuova sfida, che vede il 18enne intento a “rialzarsi”.21, arriva la data ufficiale ...

Advertising

AmiciUfficiale : Un momento di crisi per LDA, la prof Pettinelli si confronta con Albe e tante bellissime sorprese di San Valentino…… - amdm3 : @AmiciUfficiale un’intera puntata su LDA. Non è possibile. Cosa gli rode, il fatto che figli di nessuno siano in fi… - infoitcultura : Amici 21, LDA crolla in lacrime: il peso del padre Gigi D'Alessio - infoitcultura : Amici 21, LDA in lacrime per il paragone con il papà Gigi D'Aessio: «Non riesco più a cantare» - infoitcultura : Lda in lacrime ad 'Amici', lo sfogo di Luca D'Alessio -