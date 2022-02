Verona, c’è “un tavolo politico” su nomine e licenziamenti nelle partecipate: la sentenza e le trattative FdI-Lega sull’appoggio a Sboarina (Di martedì 15 febbraio 2022) A Verona c’è un “tavolo politico” cittadino che decide non solo le nomine nelle ricche società partecipate, ma anche i licenziamenti. A dirlo non sono le forze di opposizione in consiglio comunale, ma una sentenza di Tribunale. Cristina Angeletti, giudice della Sezione Lavoro, ha infatti condannato la società Serit, che gestisce i rifiuti di 58 Comuni della Provincia di Verona, a riassumere il proprio direttore generale Maurizio Alfeo, licenziato per giusta causa dopo 13 anni di servizio. Il magistrato smonta una per una le sette motivazioni (soprattutto di natura amministrativa e gestionale) su cui si appoggiava la decisione di mettere fine al rapporto di lavoro: “Il licenziamento disciplinare è non giustificato, in quanto nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Ac’è un “” cittadino che decide non solo lericche società, ma anche i. A dirlo non sono le forze di opposizione in consiglio comunale, ma unadi Tribunale. Cristina Angeletti, giudice della Sezione Lavoro, ha infatti condannato la società Serit, che gestisce i rifiuti di 58 Comuni della Provincia di, a riassumere il proprio direttore generale Maurizio Alfeo, licenziato per giusta causa dopo 13 anni di servizio. Il magistrato smonta una per una le sette motivazioni (soprattutto di natura amministrativa e gestionale) su cui si appoggiava la decisione di mettere fine al rapporto di lavoro: “Il licenziamento disciplinare è non giustificato, in quanto nessuna ...

Advertising

fattoquotidiano : Verona, c’è “un tavolo politico” su nomine e licenziamenti nelle partecipate: la sentenza e le trattative FdI-Lega… - ZenatiDavide : Verona, c’è “un tavolo politico” su nomine e licenziamenti nelle partecipate: la sentenza e le trattative FdI-Lega… - Wilally : @Ari1927 Una squadra non all altezza è un allenatore che come tutti gli atleti o professionisti ha una parabola dis… - MattinoDiVerona : Immensa Sofia Goggia, nel suo argento c’è anche un po’ di Verona Leggi tutto: - 47187297Bruna : RT @VperVendetta22: Guardi che qui non è una questione verso di lei, è che non c'è più fiducia nelle istituzioni e in questo governo. Sa ch… -