Ultime Notizie Roma del 15-02-2022 ore 10 | 10

(Di martedì 15 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio una splendida discesa quelle azzurre protagoniste due vanno sul podio dietro la Svizzera campione del mondo Corinne suter argento per Sofia Goggia e bronzo per Nadia delago nonostante l’argento che se la gara di Sofia Goggia solo il 23 gennaio scorso nel incidente a Cortina per Sofia il sogno Olimpico sembrava finito era stata una lesione parziale al legamento crociato sinistro una piccola frattura poco più di 3 settimane l’incidente si è trasformato in argento Olimpico miracolo di volontà insofferenza disputato una discesa praticamente perfetta lo ha perso loro sul piano conclusivo Corinne Sutera dietro a 0 18 all’ultimo intermedio sul piano ha ritirato €0,34 a Sofia Goggia suter spegne il sogno dell’Italia si porta in testa con 16 centesimi su Sofia che c’è rimasta malissimo e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Più di centomila soldati russi alle porte dell'Ucraina, migliaia di truppe americane inviate nelle ultime settimane… - Corriere : Canada, prosegue la protesta dei camionisti contro il green pass - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 77.029, ma a fronte di un n… - actarus1070 : Notizie di malori improvvisi nelle ultime 24 ore - bennyamino8634 : RT @Marcozanni86: #Europainpillole dal secondo giorno di Plenaria a Strasburgo con le ultime notizie dal fronte russo-ucraino. Intanto sull… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Piazza Affari positiva su miglioramento scenario Russia - Ucraina. Bene BPER e BPM. FTSE MIB +1,0%. *Mercati azionari europei in recupero: ledal confine Russia - Ucraina *riferiscono che le truppe di Mosca stanno indietreggiando. Intanto le diplomazie sono al lavoro per trovare una via d'uscita accettabile per Putin. *Il ...A quanto pare, secondo leindiscrezioni trapelate in questeore, Stone Cold Steve Austin potrebbe essere il protagonista di un match e quindi di un sensazionale ritorno per l'evento ...Dal sito della Polizia di Stato – Questura di Chieti: Nella serata di sabato gli agenti della Squadra Volante, in occasione di mirati servizi disposti dal Questore Annino Gargano per la sicurezza ...Che ormai sono eterni. Perché un Pirata non muore mai. Vive”. Ecco perché, come spiega l’autore nel libro, il numero che lo rappresenta resta il 14 – non a caso anche la sua ultima vittoria della ...