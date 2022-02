Ucraina | Mosca annuncia il ritiro di parte delle truppe al confine La Cnn smentisce

(Di martedì 15 febbraio 2022) Si va verso il ripiegamento dei soldati di Putin dalcon l’hato ildischierate vicino al. Dopo aver completato le manovre che stavano effettuando nell’area. “I distaccamenti dei distretti militari del sud e dell’ovest che hanno svolto le loro missioni si stanno preparando questo martedì a tornare alle loro basi in treni e mezzi per il trasferimento”. Così il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov che lascia intendere l’allontanarsi dell’ipotesi di una escalation militare della Russia. La notizia è riportata l’agenzia di stampa russa Sputnik....

