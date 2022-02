Sciopero Roma 25 febbraio 2022, a rischio metro, bus e treni: orari e motivi della protesta (Di martedì 15 febbraio 2022) Sciopero Roma. C’è un nuovo Sciopero che interessa i mezzi pubblici nell’aria, ed è previsto per venerdì 25 febbraio. Si tratta di un’agitazione proposta dai sindacati (FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UGL FNA) e che ha la portata di un movimento su scala nazionale. Lo stop riguarda il trasporto pubblico ed avrà una durata di 24 ore. La motivazione, secondo le dichiarazioni dei sindacati coinvolti, risiede nel rifiuto da parte di ASSTRA, AGENS e ANAV (associazioni datoriali) di approfondire una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Leggi anche: Sciopero 15-16 febbraio 2022, a rischio treni, bus, metro e taxi ma anche scuola e sanità Sciopero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022). C’è un nuovoche interessa i mezzi pubblici nell’aria, ed è previsto per venerdì 25. Si tratta di un’agitazione proposta dai sindacati (FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e UGL FNA) e che ha la portata di un movimento su scala nazionale. Lo stop riguarda il trasporto pubblico ed avrà una durata di 24 ore. La motivazione, secondo le dichiarazioni dei sindacati coinvolti, risiede nel rifiuto da parte di ASSTRA, AGENS e ANAV (associazioni datoriali) di approfondire una reale trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Leggi anche:15-16, a, bus,e taxi ma anche scuola e sanità...

Advertising

amnestyitalia : Quasi cinque ore di fermo solo per aver portato solidarietà agli attivisti di Extinction Rebellion in sciopero dell… - CorriereCitta : Sciopero Roma 25 febbraio 2022, a rischio metro, bus e treni: orari e motivi della protesta - caruso_leonardo : RT @gianluca826: #Roma 15 Febbraio 2022 ore 14:30 Circo Massimo #NoGreenPass sciopero generale #Fisi - Stebox2 : RT @gianluca826: #Roma 15 Febbraio 2022 ore 14:30 Circo Massimo #NoGreenPass sciopero generale #Fisi - messveneto : “Pronta a morire per difendere il clima”. La battaglia di Laura in ospedale dopo sei giorni di sciopero della fame:… -