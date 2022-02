Sara Croce, grande imbarazzo per lei ad Avanti un altro: gestaccio clamoroso di Bonolis (Di martedì 15 febbraio 2022) Momento di gelo nello studio di Avanti un altro: Paolo Bonolis coinvolge Sara Croce in un’imbarazzante siparietto in diretta. Sara Croce (fonte instagram)Paolo Bonolis, conduttore del quiz “Avanti un altro”, non è nuovo a polemiche legate ad esternazioni di dubbio gusto e provocazioni in diretta TV. Non ultime, le sue dichiarazioni in contrasto al successo delle kermesse di Sanremo hanno provocato una bufera mediatica. Il poliedrico mattatore colleziona successi nel campo degli ascolti da molti anni, ed è tornato alla ribalta con la nuova edizione del format Mediaset. Nell’ultima puntata, però, Bonolis ha coinvolto la Bonas Sara Croce in un siparietto che dalle scorse ... Leggi su ck12 (Di martedì 15 febbraio 2022) Momento di gelo nello studio diun: Paolocoinvolgein un’imbarazzante siparietto in diretta.(fonte instagram)Paolo, conduttore del quiz “un”, non è nuovo a polemiche legate ad esternazioni di dubbio gusto e provocazioni in diretta TV. Non ultime, le sue dichiarazioni in contrasto al successo delle kermesse di Sanremo hanno provocato una bufera mediatica. Il poliedrico mattatore colleziona successi nel campo degli ascolti da molti anni, ed è tornato alla ribalta con la nuova edizione del format Mediaset. Nell’ultima puntata, però,ha coinvolto la Bonasin un siparietto che dalle scorse ...

Advertising

79Kezia : @wilmington_girl No, il suo 'BE' é sempre più lontano all'onestà intellettuale, come anche all'educazione minima ba… - paranoicandroid : @AdamartArt Secondo me, una guerra ci sarà. Ci sono un paio di nazioni che se ne stanno in silenzio (almeno nei var… - TinyDick8Loser : RT @iamdianafetish: @TinyDick8Loser Scrivimi ?? Sarà come sparare sulla croce rossa ?????? - iamdianafetish : @TinyDick8Loser Scrivimi ?? Sarà come sparare sulla croce rossa ?????? - MeleSimone : @GiulioMarini2 @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute A occhio e croce tra sei mesi ci sarà anche la smentita di #Ricciardi -