Salernitana | esonerato Colantuono | cosa sta succedendo con Pirlo

DiMarzio : La #Salernitana ha comunicato l'esonero a #Colantuono. Ora contatti avviati con #Pirlo - AlfredoPedulla : #Colantuono esonerato, #Pirlo prima scelta della #Salernitana come anticipato da @MCriscitiello @tvdellosport subit… - DiMarzio : #Salernitana. nuovi contatti con #Nicola: chiusura vicina - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Salernitana, esonerato Colantuono - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Salernitana, esonerato Colantuono -

Ultimi dettagli prima dell'annuncioNuovo ribaltone in Serie A, il secondo della stagione per ladella nuova proprietà Iervolino. Dopo Castori, infatti, il club campano ha...Stefano Colantuono è subentrato a fine ottobre per sostituire l'Castori e il suo bilancio con laè stato di due vittorie, tre pareggi e undici sconfitte. Il patron Iervolino e ...Nel dicembre del 2019 prende invece il posto dell'esonerato Thiago Motta alla guida di un Genoa ... il quale dovrà però mettere da parte i sentimentalismi e concentrarsi appieno sulla Salernitana per ...La Salernitana ha esonerato il tecnico Stefano Colantuono. Lo ha annunciato lo stesso club campano. «L'Us Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il ...