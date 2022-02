Referendum giustizia, Guzzetta: “grande attenzione da parte della Corte, siamo fiduciosi” (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “C’è stata una grande attenzione da parte della Corte. siamo fiduciosi che gli argomenti a favore della ammissibilità superino i possibili dubbi. Il clima è stato molto sereno e concentrato sugli aspetti tecnici e non sui temi di merito politico che accendono il dibattito”. E’ il commento all’Adnkronos del costituzionalista Giovanni Guzzetta, al termine dell’udienza a Palazzo della Consulta sui Referendum sulla giustizia di cui è stato co-difensore con il collega Mario Bertolissi, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Scuola di Giurisprudenza di Padova. Oltre agli avvocati difensori ed ai giudici relatori De Pretis, Petitti, Zanon, Sciarra, ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “C’è stata unadache gli argomenti a favoreammissibilità superino i possibili dubbi. Il clima è stato molto sereno e concentrato sugli aspetti tecnici e non sui temi di merito politico che accendono il dibattito”. E’ il commento all’Adnkronos del costituzionalista Giovanni, al termine dell’udienza a PalazzoConsulta suisulladi cui è stato co-difensore con il collega Mario Bertolissi, professore ordinario di diritto costituzionale presso la Scuola di Giurisprudenza di Padova. Oltre agli avvocati difensori ed ai giudici relatori De Pretis, Petitti, Zanon, Sciarra, ...

