Le scimmie utilizzate negli esperimenti di Elon Musk per Neuralink lasciate a soffrire e a morire: la denuncia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arriva in queste ore una grave denuncia per la società di Elon Musk, la Neuralink, che da tempo ha iniziato a condurre esperimenti su dei chip cerebrali utilizzando delle scimmie. Secondo quanto denunciato dalla Physicians Committee for Responsible Medicine i primati sarebbero soggetti a sofferenze definite estreme a causa di pratiche che l’organizzazione oggi non fatica a dichiarare come letali per gli animali. scimmie morenti nei laboratori Neuralink: la denuncia del PCRM Stando a quanto riportato direttamente dal sito ufficiale del Physicians Committee for Responsible Medicine, l’organizzazione no-profit sarebbe entrata in possesso di un documento di circa 600 pagine in cui viene affermato che ben 23 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arriva in queste ore una graveper la società di, la, che da tempo ha iniziato a condurresu dei chip cerebrali utilizzando delle. Secondo quantoto dalla Physicians Committee for Responsible Medicine i primati sarebbero soggetti a sofferenze definite estreme a causa di pratiche che l’organizzazione oggi non fatica a dichiarare come letali per gli animali.morenti nei laboratori: ladel PCRM Stando a quanto riportato direttamente dal sito ufficiale del Physicians Committee for Responsible Medicine, l’organizzazione no-profit sarebbe entrata in possesso di un documento di circa 600 pagine in cui viene affermato che ben 23 ...

