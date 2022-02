La verità è che non sopporto più mia moglie (Di martedì 15 febbraio 2022) È facile fare di tutta un’erba un fascio quando si parla di uomini. Perché siamo noi gli stronzi, i traditori, gli egoisti e i menefreghisti. Siamo noi che diamo il peggio durante la temutissima crisi di mezza età e siamo sempre noi a diventare insopportabili, polemici e petulanti quando invecchiamo. E non mi nasconderò dietro un dito dicendo che non è così. Sono grande abbastanza per aver fatto mia la consapevolezza che nella maggior parte dei casi voi donne avete ragione. Spesso, ma non sempre. Sì perché devo dirvi, e lo farò senza troppi giri di parole, che la colpa è anche vostra. E non lo dico perché voglio giustificare le marachelle delle quali spesso siamo accusati, ma perché troppo spesso vi mettete al nostro fianco con la speranza, che poi si trasforma in una missione di vita, di volerci cambiare. E quando poi non ci riuscite vi lamentate ciclicamente. Noi questo non lo ... Leggi su dilei (Di martedì 15 febbraio 2022) È facile fare di tutta un’erba un fascio quando si parla di uomini. Perché siamo noi gli stronzi, i traditori, gli egoisti e i menefreghisti. Siamo noi che diamo il peggio durante la temutissima crisi di mezza età e siamo sempre noi a diventare insopportabili, polemici e petulanti quando invecchiamo. E non mi nasconderò dietro un dito dicendo che non è così. Sono grande abbastanza per aver fatto mia la consapevolezza che nella maggior parte dei casi voi donne avete ragione. Spesso, ma non sempre. Sì perché devo dirvi, e lo farò senza troppi giri di parole, che la colpa è anche vostra. E non lo dico perché voglio giustificare le marachelle delle quali spesso siamo accusati, ma perché troppo spesso vi mettete al nostro fianco con la speranza, che poi si trasforma in una missione di vita, di volerci cambiare. E quando poi non ci riuscite vi lamentate ciclicamente. Noi questo non lo ...

Advertising

matteosalvinimi : Arrestato in un appartamento al centro di Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e inda… - Ettore_Rosato : Mentre gli ultimi irriducibili #novax , per la verità pochi, si danno appuntamento in piazze semi deserte a… - capuanogio : 'Dico che era rosso e che era rigore. Punto. Questa è la nostra visione. Chiara'. #Marino ieri sera ha detto la v… - Sognatr77580651 : @Giuzunche Buongiorno!!!! Sei libero di pensare ciò che vuoi, ma purtroppo per te sono così, non mi piacciono le pe… - arwen0506 : RT @Alessan42745900: @PBerizzi Forse i 151000 decessi sono dovuti a tachipirina e vigile attesa, dopodiché bisogna dire che mascherine e lo… -

Ultime Notizie dalla rete : verità che La memoria della Shoah e il caso dei falsi testimoni nel libro di Frida Bertolini Parlarne anche nella denuncia del falso salva la storia, la memoria e quasi per paradosso anche la cronaca di quel che è stato e la stessa verità, pur in quei racconti 'falsi' e 'visti' con gli occhi ...

Letteratura. Pasolini, l'irrinunciabilità di un intellettuale ... propria di chi cioè, senza calcoli, "dice tutto ciò che si deve dire, semplicemente perch è la verità". Ci limitiamo ad aggiungere che non era facile scrivere un ennesimo libro su Pasolini uscendone ...

Ucraina, la verità è che di una guerra del genere Biden ha bisogno come il pane Il Fatto Quotidiano Parlarne anche nella denuncia del falso salva la storia, la memoria e quasi per paradosso anche la cronaca di quelè stato e la stessa, pur in quei racconti 'falsi' e 'visti' con gli occhi ...... propria di chi cioè, senza calcoli, "dice tutto ciòsi deve dire, semplicemente perch è la". Ci limitiamo ad aggiungerenon era facile scrivere un ennesimo libro su Pasolini uscendone ...