Infortunio El Shaarawy: problema al polpaccio. Ecco i tempi di recupero (Di martedì 15 febbraio 2022) dell'attaccante giallorosso Come riporta Sky Sport Stephan El Shaarawy è costretto a fermarsi per Infortunio. L'attaccante, che era stato costretto al forfait nel match contro il Sassuolo della scorsa domenica, si è sottoposto a esami che hanno confermato un problema al polpaccio. La durata della sua indisponibilità è stimata intorno alle due settimane. Brutta tegola per Mourinho e la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

