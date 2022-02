Governo: slitta dal 2 al 9 marzo Question time alla Camera con Draghi (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - slitta dal 2 al 9 marzo il Question time alla Camera con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) -dal 2 al 9ilcon il presidente del Consiglio Mario. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo.

