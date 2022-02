È stato emesso un ordine arresto internazionale per l'ex del Milan Robinho (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - La procura di Milano ha spiccato il mandato d'arresto internazionale nei confronti dell'ex attaccante del Milan Robinho, condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza allora di 23 anni commessa a Milano nel 2013. L'ordine di carcerazione è stato inviato al ministero di Giustizia che si occuperà di inoltrarlo alle autorità brasiliane, Paese in cui attualmente si trova il calciatore 38enne. È improbabile però che Robson da Souza Santos sarà consegnato alla giustizia italiana perché la Costituzione federale brasiliana non consente l'estradizione dei propri cittadini, ma con il mandato d'arresto internazionale Robinho potrebbe essere ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI - La procura dio ha spiccato il mandato d'nei confronti dell'ex attaccante del, condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza allora di 23 anni commessa ao nel 2013. L'di carcerazione èinviato al ministero di Giustizia che si occuperà di inoltrarlo alle autorità brasiliane, Paese in cui attualmente si trova il calciatore 38enne. È improbabile però che Robson da Souza Santos sarà consegnato alla giustizia italiana perché la Costituzione federale brasiliana non consente l'estradizione dei propri cittadini, ma con il mandato d'potrebbe essere ...

sauditvnews_it : Dall'Arabia Saudita. Ministro dell'informazione incaricato: continuiamo a raccogliere i frutti di Vision 2030, dove… - ProtcivURLS : AllertaMeteoRER: ??INFO Per domani è stato emesso un bollettino di vigilanza verde, tuttavia sui versanti particolar… - PallaGian : RT @AllertaMeteoRER: ??INFO Per domani è stato emesso un bollettino di vigilanza verde, tuttavia sui versanti particolarmente fragili sono p… - RegioneER : RT @AllertaMeteoRER: ??INFO Per domani è stato emesso un bollettino di vigilanza verde, tuttavia sui versanti particolarmente fragili sono p… - AllertaMeteoRER : ??INFO Per domani è stato emesso un bollettino di vigilanza verde, tuttavia sui versanti particolarmente fragili son… -