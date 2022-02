Covid, risarcimento per medici morti. Avano: "Con la bocciatura, uccisi una seconda volta" (Di martedì 15 febbraio 2022) Napoli, 15 febbraio 2022 " Bocciato in Senato l'emendamento sui risarcimenti , le famiglie dei medici morti per Covid insorgono. "È come se questi medici, già morti una volta, fossero stati uccisi di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Napoli, 15 febbraio 2022 " Bocciato in Senato l'emendamento sui risarcimenti , le famiglie deiperinsorgono. "È come se questi, giàuna, fossero statidi ...

Advertising

Kick57624616 : RT @Stelio_Bonsegna: Dottori umiliati e Speranza non se ne va - PaolaSimonin : RT @Stelio_Bonsegna: Dottori umiliati e Speranza non se ne va - Stelio_Bonsegna : Dottori umiliati e Speranza non se ne va - tommaso_sca : RT @BelpietroTweet: Lo Stato volta le spalle agli «angeli delle corsie», che hanno affrontato la prima ondata senza protezioni contando tan… - MediciaManiNude : RT @Tg3web: Sono stati in prima linea per due anni, dagli ambulatori alle corsie d'ospedale. Centinaia di medici hanno perso la vita a caus… -