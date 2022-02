Cinque chili hashish in garage, 49enne arrestato (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un romano di 49 anni, operaio, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso, all’interno di un box auto a lui in uso, di 5,24 Kg di hashish, altri 39 grammi di cocaina, 580 grammi di marijuana e materiale vario atto al confezionamento delle dosi. La droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato in sede di udienza di convalida ed è stata disposta la misura dell’obbligo di firma in attesa del rito abbreviato che si terrà il prossimo 23 marzo. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma La Storta hannoun romano di 49 anni, operaio, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso, all’interno di un box auto a lui in uso, di 5,24 Kg di, altri 39 grammi di cocaina, 580 grammi di marijuana e materiale vario atto al confezionamento delle dosi. La droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato in sede di udienza di convalida ed è stata disposta la misura dell’obbligo di firma in attesa del rito abbreviato che si terrà il prossimo 23 marzo. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. (Agenzia Dire)

