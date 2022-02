Bologna-Spezia | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 15 febbraio 2022) La 26esima giornata di Serie A 2021/22 si chiuderà con il posticipo. Si gioca luned’ 21 febbraio alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara. I felsinei non vincono da quasi due mesi e nell’ultimo turno sono stati sconfitti nettamente dalla Lazio. Ecco che la gara contro i liguri rappresenta una grande opportunità per ritrovarsi e soprattutto allontanarsi dalle zone calde della classifica. Dal canto loro, gli aquilotti, quattordicesimi e distanti due punti dai rossoblu, non sono ancora tranquilli e puntano al bottino pieno.: Come scenderanno in campo le due squadre? I padroni di casa dovrebbero schierarsi con il 3-5-2: Skorupski in porta, in difesa agiranno Soumaoro, Medel e Theate. A centrocampo, Soriano, Schouten e Svanberg, con De Silvestri e Vignato larghi sulle fasce. In avanti, ...