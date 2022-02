Balneari, le spiagge vanno a gara nel 2024. I gestori: ci date in pasto all'Europa (Di martedì 15 febbraio 2022) Stop ai rinnovi automatici. Costi delle licenze e dei servizi offerti agli utenti rapportati agli investimenti effettuati e rendicontati. Clausole di salvaguardia per tutelare le famiglie che vivono ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Stop ai rinnovi automatici. Costi delle licenze e dei servizi offerti agli utenti rapportati agli investimenti effettuati e rendicontati. Clausole di salvaguardia per tutelare le famiglie che vivono ...

Advertising

CottarelliCPI : La polemica sui balneari è assurda. Com'è possibile difendere il privilegio di chi utilizza per vantaggio proprio s… - RaiNews : Spiagge, si cambia. Il governo all'unanimità approva le nuove regole #balneari - LegaSalvini : BALNEARI E CARO ENERGIA, MATTEO #SALVINI: 'PENSIAMO A DIFENDERE LE NOSTRE SPIAGGE E I NOSTRI IMPRENDITORI. SERVIRAN… - kukuyu69 : RT @CottarelliCPI: La polemica sui balneari è assurda. Com'è possibile difendere il privilegio di chi utilizza per vantaggio proprio spiagg… - papa5_pasquale : RT @CottarelliCPI: La polemica sui balneari è assurda. Com'è possibile difendere il privilegio di chi utilizza per vantaggio proprio spiagg… -