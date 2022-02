All American, la cantautrice JoJo si unirà al cast: “Grazie per avermi scelta” (Di martedì 15 febbraio 2022) All American, la serie tv sportiva basata sulla vita di Spencer Paysinger, ha riscosso un grande successo tra gli spettatori. Il protagonista principale, interpretato da Daniel Ezra, dopo essere stato notato per le sue incredibili doti nel football, ha lasciato la sua vecchia scuola per entrare a far parte della squadra di un lussuoso liceo di Beverly Hills. È stato proprio questo evento a dare il via alle intriganti dinamiche. La serie è trasmessa in Italia su Prime Video. Per seguire le avventurose vicende dei protagonisti di All American bisogna sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming. Abbonati a Prime Video approfittando delle offerte vantaggiose Nelle ultime ore, Deadline ha rilasciato un annuncio che, sicuramente, aumenterà le aspettative riguardanti la quarta serie dello show: in una delle nuove puntate sarà presente ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022) All, la serie tv sportiva basata sulla vita di Spencer Paysinger, ha riscosso un grande successo tra gli spettatori. Il protagonista principale, interpretato da Daniel Ezra, dopo essere stato notato per le sue incredibili doti nel football, ha lasciato la sua vecchia scuola per entrare a far parte della squadra di un lussuoso liceo di Beverly Hills. È stato proprio questo evento a dare il via alle intriganti dinamiche. La serie è trasmessa in Italia su Prime Video. Per seguire le avventurose vicende dei protagonisti di Allbisogna sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming. Abbonati a Prime Video approfittando delle offerte vantaggiose Nelle ultime ore, Deadline ha rilasciato un annuncio che, sicuramente, aumenterà le aspettative riguardanti la quarta serie dello show: in una delle nuove puntate sarà presente ...

All American arruola la cantautrice JoJo nella stagione 4 JoJo si è unita al cast ricorrente in All American , con un ruolo che ricorda in qualche modo la sua vita reale. Lo annuncia Deadline , riferendo che la cantautrice e attrice farà la sua prima apparizione nel drama sportivo di The CW nell'...

