Aggressione omofoba a Roma | un uomo sputa a una volontaria di Gay Center e Arcigay

Una volontaria che stava lavorando per l'iniziativa del Gay Center e di Arcigay per San Valentino, #LoStessoBacio, è stata aggredita da un uomo cui stava dando un volantino. A darne notizia è Arcigay ...Roma " "Vorrei esprimere la mia solidarietà alla ragazza che durante il giorno di San Valentino è stata vittima di una vera e propria." "La giovane è stata ripetutamente insultata durante l'iniziativa di San Valentino '#LoStessoBacio', promossa a Roma da Gay Center e Arcigay Roma, a celebrazione dell'amore per ...A darne notizia è Arcigay Roma spiegando che “la giovane volontaria, nel distribuire un volantino, è stata aggredita verbalmente da un uomo che, accortosi della tematica Lgbt, ha sputato sulle mani ...Roma – “Vorrei esprimere la mia solidarietà alla ragazza che durante il giorno di San Valentino è stata vittima di una vera e propria aggressione omofoba.” “La giovane è stata ripetutamente insultata ...