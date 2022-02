Vite al limite, l’indiscrezione sul clamoroso addio del dottore. Cosa c’è di vero (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il programma Vite al limite continua ad appassionare gli spettatori di tutto il mondo, e gran merito di questo successo si deve al celebre medico. Ora sembra possa lasciare. Sarà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il programmaalcontinua ad appassionare gli spettatori di tutto il mondo, e gran merito di questo successo si deve al celebre medico. Ora sembra possa lasciare. Sarà… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Dottor Nowzaradan lascia Vite Al Limite? Ecco il sostituto - zazoomblog : Cambiamento impressionante a Vite al Limite: vederlo oggi vi lascerà a bocca aperta choc clamoroso! - #Cambiamento… - Ann84ie : “Da domani a dieta” since 1984. Fortuna non ingrasso altrimenti sarei su Vite al limite. - zazoomblog : Dottor Nowzaradan lascia Vite Al Limite? Ecco il sostituto - #Dottor #Nowzaradan #lascia #Limite? - CoCo_OoPss : RT @scarabocchio74: Sto preparando dolci di carnevale nel frattempo guardo Vite al limite... Così per ricordarmi come potrei diventare ?????? -