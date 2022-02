Udinese-Salernitana va rigiocata, la Corte d’Appello Figc cancella il 3-0 a tavolino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Udinese-Salernitana deve essere rigiocata. La Corte d’Appello Figc ha deciso che la decisione della Lega Serie A di infliggere mediante provvedimento del giudice sportivo il 3-0 a tavolino ai campani per la mancata partecipazione al match della Dacia Arena non è corretta, disponendo che l’incontro si debba disputare. Per questo motivo, all’Udinese vengono tolti tre punti in classifica e ha ora due partite in meno con 24 punti, mentre la Salernitana, anch’essa con due match da recuperare, ottiene un punto che le era stato tolto per via della penalizzazione, salendo a quota 13 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022)deve essere. Laha deciso che la decisione della Lega Serie A di infliggere mediante provvedimento del giudice sportivo il 3-0 aai campani per la mancata partecipazione al match della Dacia Arena non è corretta, disponendo che l’incontro si debba disputare. Per questo motivo, all’vengono tolti tre punti in classifica e ha ora due partite in meno con 24 punti, mentre la, anch’essa con due match da recuperare, ottiene un punto che le era stato tolto per via della penalizzazione, salendo a quota 13 punti. SportFace.

