Ucraina: Prodi, 'nessuno ha interesse a una guerra, Putin ci rimetterebbe' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "nessuno ha interesse a una guerra. Poi gli incidenti possono capitare, ma razionalmente Putin ci rimetterebbe l'ira di Dio da una guerra. E gli Stati Uniti abbiamo visto che hanno altre tensioni, come in Afghanistan". Lo ha detto Romano Prodi, a SkyTg24, parlando della situazione in Ucraina. "In questo momento chi ha convenienza a una guerra? Io sono sempre stato ottimista, la situazione è tesa ma sono sereno, Oggi di più, le parole di un possibile compromesso si stanno ricevendo", ha aggiunto l'ex presidente della Commissione Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb (Adnkronos) - "haa una. Poi gli incidenti possono capitare, ma razionalmentecil'ira di Dio da una. E gli Stati Uniti abbiamo visto che hanno altre tensioni, come in Afghanistan". Lo ha detto Romano, a SkyTg24, parlando della situazione in. "In questo momento chi ha convenienza a una? Io sono sempre stato ottimista, la situazione è tesa ma sono sereno, Oggi di più, le parole di un possibile compromesso si stanno ricevendo", ha aggiunto l'ex presidente della Commissione Ue.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Prodi, 'nessuno ha interesse a una guerra, Putin ci rimetterebbe' - - rinaldochiti : RT @carmelopalma: Mi vorrei sbagliare, ma siamo vicinissimi al momento in cui in Italia - da Berlusconi a Prodi, da Salvini a Di Maio, dai… - carmelopalma : Mi vorrei sbagliare, ma siamo vicinissimi al momento in cui in Italia - da Berlusconi a Prodi, da Salvini a Di Maio… - SkyTG24 : RT @andrea_bignami: Nel 2008 il Governo Prodi votò per non annettere Georgia e Ucraina nella Nato. Cosa è cambiato in 14 anni? Alle 17:15 i… - chiaraalbanese : RT @andrea_bignami: Nel 2008 il Governo Prodi votò per non annettere Georgia e Ucraina nella Nato. Cosa è cambiato in 14 anni? Alle 17:15 i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Prodi Elly Schlein: una giovane leader per la sinistra femminista e ambientalista In seguito all'elezione presidenziale del 2013, che vide il sabotaggio di Romano Prodi e la ... I suoi antenati provenivano dall'Impero austro - ungarico, che oggi è Ucraina, e al loro arrivo in America ...

LETTERA Biden non starà esagerando? Ha cercato di includere l'Ucraina nella NATO (sapendo che la Russia non sarebbe stata ferma ed ... Perfino Prodi (non lo definirei un Antiatlantista o un Sovranista) intervistato, dichiara che non ...

Prodi putiniano d'Italia, "milioni di disoccupati" e l'Ucraina: quindi, oggi... ilGiornale.it Ucraina: Prodi, ‘nessuno ha interesse a una guerra, Putin ci rimetterebbe’ E gli Stati Uniti abbiamo visto che hanno altre tensioni, come in Afghanistan”. Lo ha detto Romano Prodi, a SkyTg24, parlando della situazione in Ucraina. “In questo momento chi ha convenienza a una ...

Ucraina: Scholz, pronti a dialogo serio con la Russia (La Repubblica) E' chiaro che l'Ucraina rischia di ritrovarsi la guerra in casa ... dirette TV e strali su ogni Social… Invece poco o nulla. Perfino Prodi (non lo definirei un Antiatlantista o un ...

In seguito all'elezione presidenziale del 2013, che vide il sabotaggio di Romanoe la ... I suoi antenati provenivano dall'Impero austro - ungarico, che oggi è, e al loro arrivo in America ...Ha cercato di includere l'nella NATO (sapendo che la Russia non sarebbe stata ferma ed ... Perfino(non lo definirei un Antiatlantista o un Sovranista) intervistato, dichiara che non ...E gli Stati Uniti abbiamo visto che hanno altre tensioni, come in Afghanistan”. Lo ha detto Romano Prodi, a SkyTg24, parlando della situazione in Ucraina. “In questo momento chi ha convenienza a una ...(La Repubblica) E' chiaro che l'Ucraina rischia di ritrovarsi la guerra in casa ... dirette TV e strali su ogni Social… Invece poco o nulla. Perfino Prodi (non lo definirei un Antiatlantista o un ...