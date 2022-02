Tananai, dopo Sanremo: “Devi essere in grado di trasformare in positivo ciò che ti succede” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nonostante l’ultimo posto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Tananai sta riscuotendo un incredibile successo. Il suo brano “Sesso Occasionale” sta scalando tutte le classifiche, arrivando nella top 10 di Spotify. Reduce dall’incredibile successo riscosso anche sui social, il cantante ha parlato del suo dopo Sanremo in un’intervista a Fanpage. dopo Sanremo – Davanti ai L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nonostante l’ultimo posto nell’ultima edizione del Festival dista riscuotendo un incredibile successo. Il suo brano “Sesso Occasionale” sta scalando tutte le classifiche, arrivando nella top 10 di Spotify. Reduce dall’incredibile successo riscosso anche sui social, il cantante ha parlato del suoin un’intervista a Fanpage.– Davanti ai L'articolo

abloodyrevenge : qui lo dico e qui lo nego: mi aspetto un feat. tra aka7even e tananai dopo tutte queste interazioni - AleScorny : Lo ripeto, dopo averlo detto, più volte, durante #sanremo22. Le due uniche canzoni che riuscivo ad ascoltare volent… - romanticayn : primo san valentino sola dopo 4 anni e lo sto passando a fare esercizi di statistica mentre ascolto tananai direi che è tutto ok - __ouutoftime : L'altro giorno dopo aver comprato il biglietto per il concerto di Tananai lo dico a fidanzato e lui 'Ma non è un po… - jupiter_s_moons : non prendo il biglietto per tananai solo perchè il giorno dopo ho fulminacci e non credo che ne uscirei viva -