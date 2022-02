Spezia-Fiorentina 1-2 | Thiago Motta | “Partita difficile | ma siamo sulla strada giusta”

Leggi su sportface

(Di martedì 15 febbraio 2022) “Laè stata, laè una buona squadra. Abbiamo subito il loro gioco in alcuni momenti, ma abbiamo anche avuto delle occasioni per andare in vantaggio. Alla fine sono stati premiati gli avversari, ma faccio anche i complimenti ai nostri giocatori per l’interpretazione della. Dobbiamo continuare così, laè quella”. Queste le parole didopo la sconfitta delloper 2-1 contro la. L’allenatore si dice “felice della prestazione della squadra” ma analizza anche gli aspetti su cui migliorare: “Dobbiamo restare compatti in tutte le fasi del gioco e scegliere meglio le fasi del pressing – dice a Sky – Gol di Amrabat? Bravo lui, ...