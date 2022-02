Sofia Goggia è quarta in prova | a Pechino c’è aria di “miracolo”

Advertising

Eurosport_IT : A 22 giorni dalla caduta di Cortina, Sofia Goggia c’è. Eccome se c’è ???????? #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino - Eurosport_IT : Il sorriso finale di Sofia ci fa emozionare ?? 20 giorni dopo la lesione del crociato, @goggiasofia è di nuovo in p… - Eurosport_IT : Tema: Descrivi la resilienza Svolgimento: Sofia Goggia ???????? #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino - ViteAnto : RT @Eurosport_IT: A 22 giorni dalla caduta di Cortina, Sofia Goggia c’è. Eccome se c’è ???????? #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino https://t.co… - MauroBeltramo : RT @Eurosport_IT: A 22 giorni dalla caduta di Cortina, Sofia Goggia c’è. Eccome se c’è ???????? #Beijing2022 #Olympics #SciAlpino https://t.co… -

Sorridente e in gran forma.chiude la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi di Pechino col quarto tempo sulle prime trenta e in controllo nel finale. L'azzurra è a 38/100 dalla Weidle, leader della prova.ha chiuso la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi di Pechino col quarto tempo sulle prime trenta e in controllo nel finale ( IL MEDAGLIERE - IL CALENDARIO ). Dopo la ...