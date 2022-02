Pechino 2022, start list discesa femminile sci alpino: pettorali e italiane in gara (Di lunedì 14 febbraio 2022) La start list completa della discesa libera femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Pechino 2022. La prima a scattare dal cancelletto di partenza sarà l’azzurra Elena Curtoni, seguita dalla francese Romane Miradoli e dalla svizzera Jasmine Flury. Con il pettorale 10 partirà Nicol Delago, seguita subito dalla sorella Nadia. A seguire Mikaela Shiffrin (numero 12) e la bergamasca Sofia Goggia (13). La svizzera Lara Gut-Behrami, una delle favorite, partirà invece con il pettorale 19. L’appuntamento è per la notte italiana, alle ore 4.00 di martedì 15 febbraio. Di seguito tutti i pettorali di partenza e le azzurre in gara. COME VEDERE LA gara IN TV Pechino 2022, IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lacompleta dellaliberadi scialle Olimpiadi di. La prima a scattare dal cancelletto di partenza sarà l’azzurra Elena Curtoni, seguita dalla francese Romane Miradoli e dalla svizzera Jasmine Flury. Con il pettorale 10 partirà Nicol Delago, seguita subito dalla sorella Nadia. A seguire Mikaela Shiffrin (numero 12) e la bergamasca Sofia Goggia (13). La svizzera Lara Gut-Behrami, una delle favorite, partirà invece con il pettorale 19. L’appuntamento è per la notte italiana, alle ore 4.00 di martedì 15 febbraio. Di seguito tutti idi partenza e le azzurre in. COME VEDERE LAIN TV, IL PROGRAMMA ...

