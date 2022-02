Pechino 2022, programma gare 15 febbraio e orari tv: Goggia alle 4 (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Le gare in programma il 15 febbraio alle Olimpiadi di Pechino 2022 con gli orari utili anche per la tv. Spicca la discesa libera femminile alle 4 italiane con Sofia Goggia alla partenza. Ore 2.05, Curling: sessione 9 round robin maschile; Ore 2.30, Snowboard: prima manche finale big air femminile; Ore 2.30, Freestyle: prima manche finale slopestyle femminile; Ore 2.52, Snowboard: seconda manche finale big air femminile; Ore 2.57, Freestyle: seconda manche finale slopestyle femminile; Ore 3.15, Snowboard: terza manche finale big air femminile; Ore 3.24, Freestyle: terza manche finale slopestyle femminile; Ore 4.00, Sci alpino: discesa libera femminile; Ore 5.10, Hockey ghiaccio: Slovacchia-Germania, play-off ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Leinil 15Olimpiadi dicon gliutili anche per la tv. Spicca la discesa libera femminile4 italiane con Sofiaalla partenza. Ore 2.05, Curling: sessione 9 round robin maschile; Ore 2.30, Snowboard: prima manche finale big air femminile; Ore 2.30, Freestyle: prima manche finale slopestyle femminile; Ore 2.52, Snowboard: seconda manche finale big air femminile; Ore 2.57, Freestyle: seconda manche finale slopestyle femminile; Ore 3.15, Snowboard: terza manche finale big air femminile; Ore 3.24, Freestyle: terza manche finale slopestyle femminile; Ore 4.00, Sci alpino: discesa libera femminile; Ore 5.10, Hockey ghiaccio: Slovacchia-Germania, play-off ...

