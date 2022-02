Omicidio ad Acilia | la vittima è il 47enne Paolo Corelli

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si chiamaval’uomo che questa mattina all’alba, poco dopo le 6, è stato ucciso, freddato da diversi colpi di arma da fuoco ad, in Via Alberto Galli, in zona San Giorgio. Unavvenuto nel giorno di San Valentino su cui aleggia ancora il mistero perché restano incerte le cause, ignoti i motivi: chi e perché ha sparato, ha preso di mira l’uomo e lo ha ucciso? Cosa ha scatenato tanta violenza? Domande che, almeno per il momento, restano senza risposta e spetterà ai Carabinieri, che indagano sul caso, fare chiarezza. Leggi anche:ad: ucciso un uomo sotto casaad: laaveva 47 ...

...l'altro cugino indagato per l'della 18enne ENI: piano industriale dannoso per il clima. Europa Verde, Ong e Associazioni presentano istanza Un uomo è stato ucciso in un agguato ad, ...all'alba ad. Intorno alle 5 del mattino in via Alberto Galli, angolo via Morelli, un uomo è stato ucciso con 5 colpi di pistola. Chi è la vittima La vittima è Paolo Corelli , 47 anni, ...ROMA – Agguato quello che si è consumato questa mattina all’alba in via Albero Galli ad Acilia, frazione di Roma ... chi sia l’assassino e quale possa essere il motivo dell’omicidio. Dalla prima ...(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Sarebbe stato centrato da diversi colpi d'arma da fuoco il 47enne ucciso stamattina in strada ad Acilia, nel quadrante sud di Roma, mentre usciva di casa. Inutili i soccorsi ...