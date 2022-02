Muore a 16 anni durante lo stage: incidente per Giuseppe Lenoci, un mese dopo la morte di Lorenzo Parelli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un 16enne originario di Fermo è morto in un incidente stradale avvenuto nella giornata di oggi: il giovane, secondo quanto si apprende, stava svolgendo uno stage nell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro. Parole che richiamano subito alla memoria quanto accaduto solo pochi giorni fa a Lorenzo Parelli, 18enne morto nell’azienda presso cui stava svolgendo lo stage. Morto a 16 anni Giuseppe Lenoci: incidente stradale ad Ancona Secondo quanto riportato da Ansa, il giovane 16enne rimasto vittima di un incidente stradale si chiama Giuseppe Lenoci. Sarebbe originario di Monte Urano, in provincia di Fermo, e si trovava su un furgone che si è schiantato contro un albero nei ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un 16enne originario di Fermo è morto in unstradale avvenuto nella giornata di oggi: il giovane, secondo quanto si apprende, stava svolgendo unonell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro. Parole che richiamano subito alla memoria quanto accaduto solo pochi giorni fa a, 18enne morto nell’azienda presso cui stava svolgendo lo. Morto a 16stradale ad Ancona Secondo quanto riportato da Ansa, il giovane 16enne rimasto vittima di unstradale si chiama. Sarebbe originario di Monte Urano, in provincia di Fermo, e si trovava su un furgone che si è schiantato contro un albero nei ...

