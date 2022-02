Montalto di Castro verso una raccolta dei rifiuti “smart” | al via il progetto con i fondi del Pnrr

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Comune didisi avvia a presentare al Ministero della Transizione Ecologica una richiesta di contributo, la prima presentata a valere sul(Piano nazionale ripresa resilienza), per un investimento finalizzato all’ammodernamento, miglioramento e all’informatizzazione della gestione delladeiattrala digitalizzazione e l’ottimizzazione delladifferenziata. Ilprevede la realizzazione di 29 ecoisole informatizzate, da installare nelle zone rurali die Pescia e alla Marina, in sostituzione delle attuali postazioni stradali con cassonetti; l’installazione di 29 telecamere alimentate ad energia solare dedicate alla sorveglianza delle nuove strutture, sia per scoraggiare ...

tusciaweb : “29 ecoisole informatizzate nelle zone rurali di Montalto e Pescia e alla Marina” Montalto di Castro - Riceviamo e… - Etrurianews : MONTALTO DI CASTRO - Riceviamo e pubblichiamo: Il Comune di Montalto di Castro si avvia a presentare al Ministero d… - michid510 : RT @ultimenotizie: Dopo 3 anni e 3 mesi torna casa Dylan, detto Ciuffo. Il meticcio era stato smarrito sull'Aurelia nel settembre del 2018,… - redontuscia : #Cronaca #Evidenza #MontaltodiCastro #Tuscania Montalto di Castro: arrestati due uomini provenienti da Roma sorpres… - VAIstradeanas : 14:53 #SS1 Traffico da Montalto Di Castro a Montalto Di Castro - SS312 Castrense.Velocità:12Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Montalto Castro

NewTuscia

DI- Riceviamo e pubblichiamo: Il Comune didisi avvia a presentare al Ministero della Transizione Ecologica una richiesta di contributo, la prima presentata a ...... dimostrando che il deposito nazionale per le scorie radioattive non deve essere collocato né adinè nella Tuscia. Ad esempio, Sogin ha escluso le aree vicine a fiumi e mare, ma non ...Montalto di Castro: due uomini provenienti da Roma sorpresi dai carabinieri mentre tentano di rubare all’ interno di un’ auto; arrestati. I Carabinieri della Stazione di Montalto di Castro nel ...7 a Montalto di Castro, 6 a Ronciglione, 5 a Bolsena, 5 a Canino, 5 a Monterosi, 5 a Oriolo Romano, 5 a Vasanello, 4 a Canepina, 4 a Castiglione in Teverina, 4 a Marta, 4 a Soriano nel Cimino, 3 a ...