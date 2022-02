Inter-Liverpool | ecco la designazione arbitrale tutta polacca

Advertising

FcInterNewsit : GdS - Inter-Liverpool, 38mila spettatori a San Siro: incasso da 3 mln. A bordocampo Milito e Julio Cesar - MatteoBarzaghi : Un po’ di notizie di oggi. Bastoni: Inter fa ricorso per la squalifica di 2 giornate. Lui intanto spera di recupera… - SkySport : ???? 'Ci sarai col Liverpool? Si, speriamo dai!' ? Alessandro Bastoni rassicura i tifosi ? Dopo l'infortunio alla cav… - MentalitNeroaz1 : Inter, recupero Bastoni da dare per scontato: ci sarà contro il Liverpool. #inter #ForzaInter #Bastoni - calciomercatoit : ???#InterLiverpool, #Benitez sui nerazzurri: 'Hanno una squadra forte ed equilibrata. Merito del mio amico Piero Aus… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Liverpool

... il calciatore nerazzurro pensa all'addioL'entra nella fase cruciale della stagione, dopo il ... Che ora si concentrano sull'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il. ...Mercoledì l'in casa contro il, mentre il Salisburgo se la vedrà con il Bayern Monaco. Tutte le gare alle 21. Giovedì l'Europa League, playoff per accedere agli ottavi, alle 18:45 ...Sarà il polacco Szymon Marciniak l'arbitro di Inter-Liverpool, gara di andata degli ottavi di Champions League, in programma mercoledì alle 21 a San Siro. Assistenti i connazionali Pawel Sokolnicki e ...Nelle ultime sei partite del 2021 l'Inter ha inanellato una serie di gare senza subire ... De Vrij in particolare è in difficoltà e contro il Liverpool è necessario torni ai suoi livelli" evidenzia il ...