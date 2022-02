Dopo la 'Dad' una scuola tutta da ripensare. E agli studenti non si risponde con i manganelli (Di lunedì 14 febbraio 2022) di Agostino Forgione La scuola italiana sta vivendo un periodo di crisi: si dice a gran voce ormai da anni. Sentirlo ripetere non rappresenta più una novità. E' ormai una condizione endemica del ... Leggi su globalist (Di lunedì 14 febbraio 2022) di Agostino Forgione Laitaliana sta vivendo un periodo di crisi: si dice a gran voce ormai da anni. Sentirlo ripetere non rappresenta più una novità. E' ormai una condizione endemica del ...

