Daniil Kvyat cambia vita nel 2022 | farà il WEC

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ildiè definitivamente lontano dalla Formula 1. Il russo, dopo essere stato scaricato dalla galassia red Bull, aveva trovato posto in Alpine come pilota di riserva, ma è stato sostituito dal prodigio australiano Oscar Piastri. Per quest’annoha cercato una sistemazione altrove, trovandola nel mondiale FIA WEC.è stato annunciato come pilota del G Drive Racing, formazione che compete nella classe LMP2. I suoi compagni di vettura saranno Rene Binder e James Allen.nel WEC nel: salvato dalla…madrepatria? Il proprietario del team G Drive è un connazionale di, Roman Rusinov. Il pilota russo è un competitor di vecchia data nel mondo endurance, ed è entusiasta di aver assunto ...

It_Endurance : #FIA #WEC #ACO #24HLeMans #IMSA - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WEC | Daniil Kvyat completa l'equipaggio della G-Drive) è stato pubblicato su Motorma… - DanieleFassina : RT @P300it: WEC | Daniil Kvyat si unisce a G-Drive Racing per il suo esordio ? di Marco Colletta ?? - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Daniil Kvyat debutterà nel #WEC con l'Oreca LMP2 del G-Drive Racing. Il pilota russo affiancherà i già annunciati James A… - Italiaracing : Daniil Kvyat debutterà nel #WEC con l'Oreca LMP2 del G-Drive Racing. Il pilota russo affiancherà i già annunciati J… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniil Kvyat

Motorsport.com - IT

Previous Next 2020 - AlphaTauri AT01 Piloti: Pierre Gasly -Loading... Previous Next 2019 - Toro Rosso STR14 Piloti: Alex Albon/Pierre Gasly -Loading... Previous Next 2018 -...Previous Next 2015 - RB11 Piloti: Daniel Ricciardo,Loading... Previous Next 2016 - RB12 Piloti: Daniel Ricciardo,, Max Verstappen Loading... Previous Next 2017 - RB13 ...L’ex pilota di Formula 1 Daniil Kvyat ha firmato con il G-Drive Racing per prendere parte al FIA WEC. Il 2022 segnerà così il debutto del russo nel mondo dei prototipi. Il ventisettenne si alternerà ...Daniil Kvyat nel 2022 passerà al FIA World Endurance Championship per un nuovo capitolo della sua carriera motoristica. Il russo ha firmato con la G-Drive Racing per completare l'equipaggio della ...