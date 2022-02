Cyberpunk 2077: evento in streaming fissato per domani! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un evento in streaming relativo a Cyberpunk 2077 è stato fissato per domani 15 febbraio! Andiamo a scoprire insieme qualche dettaglio in più in questa news Cyberpunk 2077 torna a far parlare di sé e lo fa durante questo San Valentino 2022 con l’annuncio, da parte di CD Projekt, di un evento in streaming che si terrà domani, martedì 15 febbraio. Un evento che, a quanto pare, aggiornerà i possessori (e non solo) del gioco sulle novità in arrivo nel corso delle prossime settimane e nel corso dei prossimi mesi (non troppi, si spera). Scopriamo, però, qualche dettaglio in più. Cyberpunk 2077: orario e temi dell’evento in streaming di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 febbraio 2022) Uninrelativo aè statoper domani 15 febbraio! Andiamo a scoprire insieme qualche dettaglio in più in questa newstorna a far parlare di sé e lo fa durante questo San Valentino 2022 con l’annuncio, da parte di CD Projekt, di uninche si terrà domani, martedì 15 febbraio. Unche, a quanto pare, aggiornerà i possessori (e non solo) del gioco sulle novità in arrivo nel corso delle prossime settimane e nel corso dei prossimi mesi (non troppi, si spera). Scopriamo, però, qualche dettaglio in più.: orario e temi dell’indi ...

