Covid, Sileri: 'E' ancora presto per eliminare il Green pass. Va solo modificato' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ha parlato oggi a Milano a margine della cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico 2021 - 2022 dell'università Vita - Salute San Raffaele: 'Io ...

