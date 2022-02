Atletica | Marcell Jacobs torna in pista a Liévin

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Prosegue la marcia di avvicinamento diai Mondiali indoor di, che si terranno tra poco più di un mese a Belgrado. Dopo i due trionfi nei 60 metri a a Berlino (6.51) e Lodz (6.49), la medaglia d’oro di Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4×100 sarà di nuovo impegnato inil prossimo giovedì 17 febbraio sulladi, in Francia, dove sarà presente per il terzo anno consecutivo dopo la vittoria nel 2021 in 6.54. Il livello degli avversari si alzerà sempre di più per il 27enne delle Fiamme Oro, essendo una tappa del World Indoor Tour Gold, il principale circuito mondiale. In più, tra meno di due settimanesarà impegnato anche negli Assoluti indoor di Ancona, prima uscita in Italia del campione azzurro dopo i successi ...

Jacobs potrebbe scendere in pista per ripetere le gesta apprezzate dagli appassionati alle Olimpiadi di Tokyo , ma in una località diversa da quella nipponica. Il velocista azzurro, infatti, ...- Il fuoriclasse azzurro impressiona nelle batterie del meeting indoor di Lodz in Polonia ... L'assalto dial suo primato italiano di 6 47 e a quello europeo di 6 42 di Dawain Chambers è ...La rassegna tricolore (ancora in vendita i biglietti per il sabato, sold out quelli per la domenica) ospita la prima uscita in Italia di Marcell Jacobs dopo gli ori olimpici di Tokyo, imprese senza ...Marcell Jacobs potrebbe scendere in pista per ripetere le gesta apprezzate dagli appassionati alle Olimpiadi di Tokyo, ma in una località diversa da quella nipponica. Il velocista azzurro, infatti, ...