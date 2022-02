Tali e quali 2022 | Malgioglio in lacrime | “E’ stato il primo a …”

(Di domenica 13 febbraio 2022) Nella serata di sabato 12 febbraio 202è andata in onda la finale di, ovvero il programma condotto da Carlo Conti. Nel corso della finale, la giuria composta come sempre da Cristiano, Loretta Goggi e Giorgio Panariello ha visto la presenza speciale di Ubaldo Pantani nelle vesti di Giovanni Allevi e Leonardo Pieraccioni, grande amico di Carlo. A vincere questa edizione di Tale e qualeDaniele Quartapelle, che ha vestito i panni di Renato Zero. Pare che il concorrente fosse giàdato per favorito ed effettivamente così è. E’ riuscito a non deludere ogni aspettativa ed ha portato così a casa la vittoria., termina la stagione del programma di Carlo ...

Advertising

tuttoggi : Tali e Quali Show, è la serata del perugino Montorro. Dopo il rinvio a causa dello speciale elezione del Presidente… - AurelioPes : @mazzettam @FrankiePotassio @MatteoDettori7 @romaebraica Tali e quali ai gulag di tito - 24Trends_Italia : 1. Francesca Tocca - 100mille+ 2. Genoa-Salernitana - 50mille+ 3. Empoli-Cagliari - 50mille+ 4. Verona-Udinese - 50… - eonBirdApp : @jelly_jada Io uguale. Il mio problema è uscire. E ci passata mille volte. Ma in ogni caso non riesco a memorizzare… - bosegre : @lovemehow_ Dovrebbe essere usato qui antistronzi. Io mai vado nelle pagine a insultare. Loro son tali e quali buo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tali quali

L'artista, reduce dalla positiva partecipazione a '' su Raiuno, sarà accompagnata al pianoforte da Roberto Carisi. Per info e prenotazioni: tel. 338/6914534.Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Print Telegram "È stato un sabato ricco di emozioni musicali per la nostra provincia, con il programma 'show', in onda su Rai 1, che ha regalato, a due bravissimi artisti della Tuscia, una vetrina nazionale importante e meritata. Melissa Biondi e Luca Cionco, due giovani ragazzi di ...Nel prossimo fine settimana nel calendario nazionale sono in programma varie manifestazioni nelle quali saranno impegnati diversi atleti ... il 28 marzo e ovviamente in tal senso gli atleti marocchini ...facendo presente che Valeria Marini conosce benissimo i meccanismi del GF Vip, soprattutto perchè vi ha partecipato ben tre volte. Per tale ragione la soubrette sarebbe perfetta nel ricoprire il ruolo ...