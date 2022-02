Serie B | 22a giornata posticipi | solo pareggi e il Lecce resta primo

(Di domenica 13 febbraio 2022)B, nella 22adi campionato, iregalanoe sempre per 1-1. Il Brescia soffre, ma trova il pari nel finale contro l’Alesandria, mentre l’Ascoli si fa recuperare dal Como nella rirpresa. A, invece, il Benevento si porta in avanti con un autogol, ma sul finire deltempo i padroni di casa rialzano la testa e rimettono la gara in parità. Così risultati e marcatori delle gare odierne.B, i risultati della 22aAscoli-Como 1-1, 17? Tsadjout (A), 65? Arrigoni (C) Brescia-Alessandria 1-1, 69? Corazza (A), 90? Moreo (B)-Benevento 1-1, 13? aut. Calabresi (B), 40? Strefezza (L) Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici ...

Advertising

MasputPutzu : 90'+8 #forzagrigi 1-1: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - MasputPutzu : 90'+3 #forzagrigi 1-1: Moreo (Brescia) viene ammonito - MasputPutzu : 90'+1 #forzagrigi 1-1: Goal di Moreo (Brescia) su assist di Bianchi ! - MasputPutzu : 84' #forzagrigi 0-1: Brescia effettua un cambio. Entra Bianchi al posto di Aye. - MasputPutzu : 78' #forzagrigi 0-1: @usalessandria effettua un cambio. Esce Corazza. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 22a

...dagli Emirati Arabi Uniti e in particolare dall'Aviation Club Tennis Centre che ospiterà - dal 14 al 19 febbraio " laedizione del WTA di Dubai, quarto 500 della stagione 2022. Testa di...Ascoli - Como è una partita valevole per lagiornata del campionato di calcio diB 2021 - 22. Il match vede di fronte l' Ascoli che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 32 ...Serie B, nella 22a giornata di campionato, i posticipi regalano solo pareggi e sempre per 1-1. Il Brescia soffre, ma trova il pari nel finale contro l’Alesandria, mentre l’Ascoli si fa recuperare dal ...Le probabili formazioni di Lecce-Benevento, incontro valevole per la 22a giornata di Serie B, in programma oggi (ore 15.30) al 'Via del Mare': LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Gallo; ...