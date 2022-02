Pm fuori ruolo al Consiglio di Stato o nei ministeri. Ecco chi può tornare in magistratura (Di domenica 13 febbraio 2022) Non tutti hanno funzioni apicali: per loro la legge non si applica. Oltre 160 le toghe a Palazzo: capi e segretari sono solo la minima parte Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 febbraio 2022) Non tutti hanno funzioni apicali: per loro la legge non si applica. Oltre 160 le toghe a Palazzo: capi e segretari sono solo la minima parte

Advertising

_Cloto_ : Credo che a Gianluca (non ad Tonio) piaccia davvero Jessica. Ma lì dentro ha un altro ruolo, poi ha ben capito che… - albemutti : RT @Enrico__Costa: Nella riforma del CSM è previsto che il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario può essere autorizzato “a co… - Gianlui82088323 : Comunque questa sarebbe potuta essere la partita di Lozano o Politano ma si sono fatti male e ha giocato Elmas fuori ruolo - CozzAndrea : @Darius1926 Gli do l’attenuante che era totalmente fuori ruolo ma oggettivamente il peggiore - pary1977 : RT @andrea_binda: Se #Ranucci avesse avuto in #BBC il ruolo che ha in @RaiTre, sarebbe stato cacciato fuori dal network a calci in culo nel… -