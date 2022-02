Milan in testa con l’asterisco: derby, Coppa Italia e Samp, è la settimana perfetta (Di domenica 13 febbraio 2022) Un sorpasso con l’asterisco, ma che conclude una settimana perfetta e che può dare la svolta della stagione del Milan. La squadra di Stefano Pioli batte la Sampdoria 1-0, non chiude mai la partita ma non corre neanche mai rischi, conquistando tre punti che regalano una vetta, in attesa del recupero della partita dell’Inter a Bologna. La rete decisiva è di Rafa Leao che sfrutta un lancio col contagiri di Maignan per dribblare la difesa avversaria e firmare la rete che di fatto decide il match. Senza Ibrahimovic, i rossoneri non la chiudono, ma sono sempre in controllo di una partita mai veramente in discussione. A tenere a galla la Sampdoria ci pensa uno strepitoso Falcone che nel finale di primo tempo nega il gol a Messias autore di un gran tiro al volo. Olivier Giroud ha segnato ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Un sorpasso con, ma che conclude unae che può dare la svolta della stagione del. La squadra di Stefano Pioli batte ladoria 1-0, non chiude mai la partita ma non corre neanche mai rischi, conquistando tre punti che regalano una vetta, in attesa del recupero della partita dell’Inter a Bologna. La rete decisiva è di Rafa Leao che sfrutta un lancio col contagiri di Maignan per dribblare la difesa avversaria e firmare la rete che di fatto decide il match. Senza Ibrahimovic, i rossoneri non la chiudono, ma sono sempre in controllo di una partita mai veramente in discussione. A tenere a galla ladoria ci pensa uno strepitoso Falcone che nel finale di primo tempo nega il gol a Messias autore di un gran tiro al volo. Olivier Giroud ha segnato ...

