(Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilmantiene il primo posto in classifica con un punto di vantaggio su Pisa e Cremonese. Ledei salentini dopo l’1-1 maturato al Via del Mare contro ilvento. Gabriel 6: Qualche incomprensione con i difensori, ma sul gol non ha colpe. Ilvento lo grazia non centrando la porta nelle occasioni più ghiotte, guanti quasi immacolati. Calabresi 5,5: Nel primo tempo gioca da terzino destro, colpisce il palo della sua porta e nella stessa azione ‘firma’ l’autogol dello 0-1. Meglio nella ripresa da centrale al fianco di6,5: Vince il duello rusticano con Forte,sulle palle alte e nei contrasti (18’st Gendrey 6: Con il suo ingresso ilguadagna consapevolezza ed ...

anteprima24 : ** Le #Pagelle del #Lecce - Bene Tuia e Lucioni, male Coda. Gargiulo si fa notare ** - calciomercatoit : ?? #SassuoloRoma, le pagelle del primo tempo (via @francescoiucca): Siete d'accordo con i nostri voti?? - anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Masciangelo e Acampora i migliori, Insigne sciupa ** - infoitsport : Pagelle Empoli Cagliari: TOP e FLOP del match - VOTI - TuttoSalerno : Genoa-Salernitana, le pagelle del match -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonistimatch valido per la 25ª giornata di Serie A 2021/22:Sassuolo Roma Ledei protagonistimatch tra Sassuolo e Roma, valido per la 25ª giornatacampionato di Serie A 2021/2022. TOP: Abraham FLOP: Chiriches VOTI ...Prato 7. CASTELLANZESE (3 - 5 - 2): Cincilla 6, Perego 6, Alushaj 5, Micheli 6.5, Chessa 6, ... LEVIRTUS CISERANO BERGAMO Colleoni Mat. 7 Decisamente in partita. Se nella prima frazione non ...Di seguito, infatti, le nostro pagelle dell’incontro. Pronti, via ed è subito gol. Non contento, al termine di una caparbia azione serve a Barak l’assist del 2-0. Non male per uno “arrivato per fare ...Ecco le pagelle rossoblù. Cragno 6 ... Entra anche lui nella confusa azione del gol di Pavoletti. Lovato 6,5: Aveva cominciato bene. Autoritario come al solito in difesa, anche un colpo di testa che ...