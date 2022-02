“Fosca Innocenti” | per attrarre non basta la simpatia di Vanessa Incontrada

Advertising

Nic_dls00 : Con una Canale5 che schiera i suoi pezzi forti tra cui GFvip, Coppa Italia e Fosca Innocenti, la settimana si concl… - GianluisaB : @chiaraover @nicolasavoia A me la fiction Fosca Innocenti è piaciuta,ed era la prima puntata, piuttosto che perder… - Nazione_Arezzo : Fosca Innocenti, ascolti da record ma ad Arezzo si parla fiorentino - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 11 febbraio 2022. Partono bene Il Cantante Mascherato (35 mln – 20%) e Fosca Innocenti (39 mln –… - zazoomblog : Fosca Innocenti: anticipazioni seconda puntata di venerdì 18 febbraio 2022 - #Fosca #Innocenti: #anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Fosca Innocenti

Possiamo affermare che, grazie alla possibilità di cambiare canale, nessun telespettatore è stato maltrattato durante la visione di, venerdì, in prima serata su Canale 5 e chi, eroicamente, è rimasto fino alla fine a vedere il primo episodio, non riporterà effetti collaterali. Avete capito già qual è, in sintesi, ...Arezzo, 13 febbraio 2022 - H a fatto registrare ascolti da record (4milioni e il 20% di share) venerdì sera per la prima puntata di. La fiction con protagonista Vanessa Incontrada girata la scorsa estate ad Arezzo ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di italiani. Canale 5 che dopo il Grande Fratello Vip ...Leggi anche: Fosca Innocenti, anticipazioni seconda puntata di venerdì 18 febbraio 2022 La lista degli attori non finisce però qui: a comporre la storia, ci saranno pure Martina Marotta, già tra i ...Dove è possibile vedere la replica della puntate di Fosca Innocenti? Scopriamolo insieme. La fiction Mediaset con protagonista Vanessa Incontrada ha debuttato su Canale 5 questo venerdì 11 febbraio ...